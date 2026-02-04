المشدد 7 سنوات لراعي أغنام ضُبط بـ 251 قطعة حشيش في جنوب سيناء

جنوب سيناء- رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، على راعي أغنام بمدينة أبورديس، لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد على عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار ابواسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة، ومحمد عبدالستار، وأحمد عبدالباسط، سكرتارية التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة في بداية مايو الماضي، بورود معلومات للجهات الأمنية بدائرة قسم أول شرم الشيخ، تفيد بتردد راعى أغنام مقيم بمدينة أبورديس، على مدينة شرم الشيخ لترويج المواد المخدرة بمنطقة الرويسات وأحياء المدينة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تبين أن المتهم مطلوب لتنفيذ حكم عليه فى أحد القضايا، وأنه يتردد بصفة مستمرة على شرم الشيخ بالرغم من أن إقامته الدائمة مدينة أبو رديس.

وجرى إصدار أمر بضبط المتهم وما بحوزته من مواد مخدرة، وعليه جرى عمل عدة أكمنة لضبط المتهم بعد ورود معلومات تفيد أنه على موعد مع أحد عملائه لتسليم كمية من المواد المخدرة بأحياء المدينة.

وتمكن قوات الأمن من ضبط المتهم أثناء انتظاره أمام السيارة الخاصة لأحد عملائه، وبحوزته كيس بلاستيك، وبتفتيشه عثر على 51 قطعة مختلفة الأحجام والأشكال لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى 1800 جنيه، وهاتف محمول، وبسؤاله عن ملكيته للسيارة، أفاد أنه لا يحمل أى تراخيص للسيارة، و أنها ملك شخص آخر، ويعلم أن السيارة تستخدم فى نقل وترويج المواد المخدرة.

وبتفتيش السيارة عثر أسفل كرسى القيادة على شنطة بداخلها 200 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش ، وسلاح أبيض "كتر"، وبمواجهه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى متبقى من حصيلة البيع ، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس وتقطيع الحشيش، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .

وبالكشف عن أرشيف المتهم تبين أنه سبق ضبطه فى قضيتى مخدرات بمدن شرم الشيخ وطور سيناء.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 4845 جنايات أول شرم الشيخ لسنة 2025، وبعرض المتهم على جهات التحقيق بمدينة شرم الشيخ، قرر وكيل النائب العام حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقيدت برقم 551 كلى جنوب سيناء لسنة 2025. وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.