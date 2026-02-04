بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن هذه المنطقة بالبحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، قطع المياه عن مجلس قرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير، وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 630 مم بولي إيثيلين.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه يبدأ اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، ويستمر لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما طالبت أصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الحيوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكدت شركة المياه أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

وشددت الشركة على أن الخدمة ستعود فور الانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.