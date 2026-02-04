إعلان

بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن هذه المنطقة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:15 م 04/02/2026

قطع المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، قطع المياه عن مجلس قرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير، وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 630 مم بولي إيثيلين.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه يبدأ اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، ويستمر لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما طالبت أصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الحيوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكدت شركة المياه أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

وشددت الشركة على أن الخدمة ستعود فور الانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع المياه البحيرة الصرف الصحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"
أخبار المحافظات

"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"
رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"
زووم

رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"
خلال ساعات.. انطلاق سيارات بي واي دي الكهربائية رسميًا في مصر
أخبار السيارات

خلال ساعات.. انطلاق سيارات بي واي دي الكهربائية رسميًا في مصر
20 صورة من جنازة والد الفنانة علا رشدي
زووم

20 صورة من جنازة والد الفنانة علا رشدي
85 مليون جنيه.. كشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالأسلحة النارية
حوادث وقضايا

85 مليون جنيه.. كشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالأسلحة النارية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026