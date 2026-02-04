بالصور- فحص 253 مواطنًا وتحويل 66 حالة للعلاج في قافلة طبية بالمنوفية

استقبل إسماعيل كمال محافظ أسوان، سفير كندا بالقاهرة أولريك شانون، يرافقه وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» برئاسة جاكي بينات، وذلك بحضور عمرو لاشين نائب المحافظ، وعلي حزين ممثل وزارة الزراعة والمنسق الوطني لمشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، ودينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولي.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين محافظة أسوان والسفارة الكندية في عدد من مجالات التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة فرص دعم الاستثمار والسياحة، وتعزيز الشراكات القائمة مع منظمة الفاو.

واستعرض محافظ أسوان الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها المحافظة، وسبل زيادة حركة السياحة الكندية الوافدة، وتنشيط رحلات الشارتر المباشرة، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك في ظل ما تشهده أسوان من مشروعات تنموية كبرى ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة.

وأكد المحافظ أهمية الاستغلال الأمثل للمنتجات الزراعية التي تشتهر بها أسوان، وفي مقدمتها المانجو، والتمور، وقصب السكر، والدوم، والنباتات الطبية والعطرية، خاصة في ظل التعاون القائم مع السفارة الكندية ومنظمة الفاو من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي»، الجاري تنفيذه داخل 12 قرية.

وأشار إلى أن المشروع يتطلب التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية النوعية للمزارعين، وتكثيف الجهود لتطبيق نظم الري الحديثة، والاعتماد على الطاقة الشمسية من خلال الري بالتنقيط، بما يسهم في تقليل فاقد المياه وتحقيق الاستدامة.

ولفت محافظ أسوان إلى أن هذه الجهود تتواكب مع دعم مشروعات ريادة الأعمال، وتمكين المرأة والشباب، وتحسين فرص العمل الحر عبر تنفيذ برامج تدريبية معتمدة، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

من جانبه، أعرب سفير كندا عن سعادته بزيارة محافظة أسوان، لما تتمتع به من آثار خالدة وطبيعة ساحرة، إلى جانب حفاوة الاستقبال، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية من خلال هيئة المعونة الكندية وبالتعاون مع منظمة الفاو، خاصة أن أسوان من المحافظات التي تستضيف أعدادًا من الوافدين من الجنسيات الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ أسوان وسفير كندا الدروع، تقديرًا لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين مصر وكندا.