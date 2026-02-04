قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة اثنين من مديري المناطق الطبية بالإسكندرية للمحاكمة التأديبية على خلفية اتهامهما بالتزوير في السجلات والاستيلاء على المال العام بعد عرضهما على مصلحة الطب الشرعي.

كانت نيابة الصحة القسم الأول بالإسكندرية، تلقت شكوى من مسؤول مراقبة الوقت بمنطقة غرب الطبية ضد كل من "م.خ" مدير منطقة العجمي الطبية الحالي ومنطقة غرب الطبية سابقا و"أ.ز" مدير منطقة غرب الطبية و"ص.أ" المدير المالي والإداري بالمنطقة بالتلاعب بسجلات الحضور والانصراف وقيدت الشكوى بالقضية رقم 440 لسنة 2025.

وأمرت النيابة الإدارية بالتحفظ على السجلات، خشية التلاعب فيها، وعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير لاستكتابهم لبيان صحة الواقعة.

وتسلمت النيابة الإدارية تقرير الخبير والذي انتهى إلى أنه بعد استكتاب المذكورين ومضاهاة الخطوط، ثبت ارتكاب المتهمين المذكورين الاتهامات الموصوفة السالفة.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت نيابة الصحة الإدارية بالإسكندرية، إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية وقيدت بالدعوى رقم 261 لسنة 68 ق.