إعلان

البيت الأبيض: المحادثات مع إيران لا تزال مقررة هذا الأسبوع

كتب : محمود الطوخي

08:51 م 03/02/2026

كارولين ليفيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن المحادثات مع إيران لا تزال مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل الدبلوماسية.

وأضافت: "الرئيس ترامب ملتزم باتباع الدبلوماسية وهذا يتطلب تعاون الطرفين".

وأشارت ليفيت، إلى أن ترامب والمبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جعلوا السلام ممكنا في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي بأن إيران طلبت تغيير مكان وشكل المفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت المصادر المطلعة للموقع أن المطالب الجديدة لإيران إذا أدت إلى إفشال محادثات يوم الجمعة، فإنها ستدفع الرئيس ترامب بعيدًا عن المسار الدبلوماسي ونحو الخيار العسكري في وقت قام فيه بالفعل بتجميع قوة نارية هائلة في الخليج.

وأشارت المصادر إلى أن الإيرانيين يتراجعون عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة بعد أن تمت دعوة عدة دول للمشاركة في المحادثات، مؤكدين أن الإيرانيون يرغبون في نقل المحادثات من إسطنبول إلى عُمان، كما أنهم يريدون الآن عقدها بصيغة ثنائية، مع الولايات المتحدة فقط، بدلاً من حضور العديد من الدول العربية والإسلامية كمراقبين.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يقود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف فريقي التفاوض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كارولين ليفيت لبيت الأبيض يران ونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
اقتصاد

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
بعد مقتل سيف الإسلام القذّافي.. اللواء 444 ينفي تورطه ويؤكد: لا تعليمات
شئون عربية و دولية

بعد مقتل سيف الإسلام القذّافي.. اللواء 444 ينفي تورطه ويؤكد: لا تعليمات
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
تمويل عقاري بفائدة 3%.. ننشر أسعار شقق الإسكان في مشروع أطلس حلوان
أخبار العقارات

تمويل عقاري بفائدة 3%.. ننشر أسعار شقق الإسكان في مشروع أطلس حلوان
"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
مسرح و تليفزيون

"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد