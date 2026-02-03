البيت الأبيض: المحادثات مع إيران لا تزال مقررة هذا الأسبوع

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن المحادثات مع إيران لا تزال مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل الدبلوماسية.

وأضافت: "الرئيس ترامب ملتزم باتباع الدبلوماسية وهذا يتطلب تعاون الطرفين".

وأشارت ليفيت، إلى أن ترامب والمبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جعلوا السلام ممكنا في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي بأن إيران طلبت تغيير مكان وشكل المفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت المصادر المطلعة للموقع أن المطالب الجديدة لإيران إذا أدت إلى إفشال محادثات يوم الجمعة، فإنها ستدفع الرئيس ترامب بعيدًا عن المسار الدبلوماسي ونحو الخيار العسكري في وقت قام فيه بالفعل بتجميع قوة نارية هائلة في الخليج.

وأشارت المصادر إلى أن الإيرانيين يتراجعون عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة بعد أن تمت دعوة عدة دول للمشاركة في المحادثات، مؤكدين أن الإيرانيون يرغبون في نقل المحادثات من إسطنبول إلى عُمان، كما أنهم يريدون الآن عقدها بصيغة ثنائية، مع الولايات المتحدة فقط، بدلاً من حضور العديد من الدول العربية والإسلامية كمراقبين.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يقود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف فريقي التفاوض.