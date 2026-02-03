مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض

رفع 147 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال شهر -صور

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تسليم المجلس الوطني للاعتماد شهادة الاعتماد الدولي "ISO 17024" لمركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس ببورسعيد، جاء ذلك خلال استقباله المهندس محمد حسن عبد الحليم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم الفني، وتتويجاً لجهود تطوير العنصر البشري بهيئة قناة السويس، حيث بموجبه يحصل فنيو الهيئة من مجالات (اللحام – الكهرباء – الميكانيكا – النجارة) على شهادات وفقاً لأعلى المعايير المعترف بها عالمياً من قبل المجلس الوطني للاعمتاد (EGAC)، والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، والتعاون الإفريقي للاعتماد (AFRAC)، والجهاز العربي للاعتماد (ARAC).

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على أهمية تلك الخطوة في تعزيز الثقة العالمية في الكفاءات الفنية الوطنية من خريجي مركز التدريب المهني ببورسعيد بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وأوضح رئيس الهيئة أن اعتماد مركز التدريب المهني ببورسعيد يأتي كمرحلة أولى ضمن استراتيجية شاملة لتطوير واعتماد كافة مراكز التدريب التابعة للهيئة والممتدة عبر إقليم القناة، لضمان ريادة الهيئة في أداء دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير العالمية.

من جانبه، أعرب المهندس محمد حسن عبد الحليم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد عن سعادته بالتعاون مع مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس ببورسعيد والذي أثمر عن اعتماده دوليا في مجالات اللحام والكهرباء والميكانيكا والنجارة، مشيداً بما لمسه من رؤية طموحة واهتمام من فريق العمل على كافة الأصعدة فضلا عن البنية التحتية المُجهزة.

وأشار المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد إلى أن تحقيق هذا الإنجاز تطلب نجاح المركز في اجتياز أعمال التدقيق والمراجعة والتفيش والتوافق مع متطلبات الاعتماد الدولي كأحد أهم جهات التدريب المعتمدة.

وتسلم اللواء / وليد عوض رئيس مركز التدريب المهني ببورسعيد( الأبرانتيه)، شهادة الاعتماد الدولي للمركز من المهندس محمد حسن عبد الحليم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بحضور المهندس صبري نصر رئيس المكتب الفني للهيئة، والمهندس أحمد نصر مدير إدارة منح شهادات الاعتماد للأفراد.