رئيس "سياحة النواب" تكشف عن أولوياتها: تعظيم عوائد السياحة

كتب : مصراوي

06:35 م 03/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    النائبة سحر طلعت مصطفى

نشأت علي
ركزت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، خلال أولى جلسات اللجنة، على توجيه رسائل مباشرة إلى الجهات التنفيذية في الحكومة، معتبرة أن ملف زيادة العائد الاقتصادي الفعلي من كل سائح هو الأولوية القصوى، وليس فقط زيادة الأعداد.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الثلاثاء، لوضع خطة عملها، حيث تضمنت أبرز المطالب الموجهة للحكومة إجراء بحوث ميدانية عاجلة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، لمعرفة متوسط إنفاق السائح الحقيقي، بهدف تحويل أعداد السياح إلى "عملة صعبة" أكبر تدعم الاقتصاد الوطني.

كما أكدت تشديد الرقابة على الأسعار، لمنع استغلال السياح في مختلف المنافذ، وهو ما ينعكس سلبًا على سمعة المقصد السياحي ويقلل من تنافسيته.

وتطرقت أيضًا إلى التخطيط لتنويع المنتج السياحي، والعمل على تطوير أنماط سياحية جديدة مثل "السياحة اليخوتية والعلاجية والثقافية"، لاجتذاب شرائح مختلفة وزيادة فترات الإقامة والمصروفات.

وفي السياق ذاته، أكدت أهمية الاستفادة من البنية التحتية الجديدة، وضرورة وضع آليات لتحقيق أكبر استفادة من التوسعات في المطارات وشبكات الطرق في جذب واستيعاب أعداد أكبر من السياح.

واختتمت "طلعت" بتأكيدها أن دور اللجنة سيكون رقابيًا وتشريعيًا مكثفًا، بالتوازي مع خطط الحكومة التنفيذية، لضمان تحقيق النمو المستدام في القطاع الذي يمثل أحد أهم روافد الاقتصاد القومي.

لجنة السياحة بالبرلمان سحر طلعت مصطفى عوائد السياحة

