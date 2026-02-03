كتب- أحمد الجندي:

يعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا مع مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، لمناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2026.

ومن المقرر أن يوجه الوزير تعليماته بسرعة توزيع الكتب الدراسية الخاصة بالترم الثاني 2026 على الطلاب، لضمان وصولها إليهم في أول يوم دراسي من الفصل الثاني، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب بأي تأخير.



