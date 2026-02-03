رئيس "الوطنية للصحافة" يزور معرض الكتاب.. ويطلع على أحدث الإصدارات

كتب- محمد لطفي:

استقبل الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، يرافقه الكاتب الصحفي حمدي رزق، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026.

قام الجانبان بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، للاطلاع على أحدث الإصدارات والمشاركات الثقافية المتنوعة التي يضمها المعرض هذا العام، حيث أشادا بالتنظيم ومستوى المشاركة الواسعة من دور النشر والمؤسسات الثقافية.

كما شملت الجولة تفقد جناح الشركة القومية للتوزيع، حيث اطلع الوفد على آليات عرض وتوزيع الإصدارات الصحفية والكتب، والدور الذي تقوم به الشركة في دعم انتشار المعرفة وتيسير وصول المطبوعات إلى الجمهور.

وأكد الدكتور أحمد مجاهد أن المعرض يحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحفية والثقافية، بما يسهم في دعم صناعة النشر وترسيخ الدور التنويري للثقافة والإعلام.