"أبو الليل" يتفقد جناحي سور الأزبكية والطفل بمعرض الكتاب

كتب : مصراوي

06:34 م 03/02/2026
كتب- محمد لطفي:

تفقد الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، جناحي سور الأزبكية والطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في يومه الأخير.

كما أجرى الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، جولة تفقدية داخل أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، شملت جناح سور الأزبكية وجناح الطفل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير الفعاليات والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المعرض.

واطلع أبو الليل، خلال جولته بجناح سور الأزبكية، على طبيعة المعروضات وتنوعها، واستمع إلى آراء عدد من أصحاب المكتبات والناشرين المشاركين، مؤكدًا أهمية السور كأحد المكونات التراثية والثقافية الأصيلة في المعرض، ودوره في إتاحة الكتاب بأسعار مناسبة لمختلف فئات القراء.

كما شملت الجولة تفقد جناح الطفل، حيث تابع الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة للأطفال، واطلع على الإصدارات الموجهة للنشء، مشددًا على أهمية تنمية الوعي الثقافي لدى الأطفال، ودعم المحتوى المعرفي والإبداعي المخصص لهم، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومحب للقراءة.

وأكد الدكتور خالد أبو الليل حرص الهيئة على توفير تجربة ثقافية متكاملة لزوار المعرض من مختلف الأعمار، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه المشاركين أو الجمهور، بما يليق بمكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب كأحد أكبر المعارض الثقافية في المنطقة.

جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب جناح الطفل بمعرض الكتاب الدكتور خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب 2026

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد