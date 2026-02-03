ضبط لحوم ودواجن فاسدة خلال حملة بيطرية فى شبين القناطر -صور

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، تنفيذ حملاتها المكثفة على الأسواق وأماكن تداول اللحوم، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشنّت الأجهزة المعنية حملة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على أحد الأماكن بدائرة مركز شبين القناطر، تبين قيامه بذبح ماشية مريضة داخل مزرعة دواجن مهجورة بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

وجاءت الحملة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط وتنقية المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وترأس الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بالاشتراك مع مباحث التموين، وبمشاركة أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وهم الدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن هشام، والدكتور محمد رفعت.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط ذبيحة ماشية كاملة مريضة ومذبوحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط كميات من الدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث بلغ إجمالي وزن المضبوطات نحو 720 كيلوجرامًا.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، من تحرير المحاضر، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف، لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الإقبال على شراء السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.