إعلان

نتنياهو يعلن عن شن مزيد من الهجمات على إيران

كتب : د ب أ

05:28 م 03/04/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن رئيس احكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو نشره مكتبه أثناء تقييم الوضع، عن شن مزيد من الهجمات المشتركة مع الولايات المتحدة على البنية التحتية الإيرانية.

وقال نتنياهو: "مع أصدقائنا الأمريكيين، سنواصل ضرب النظام الإرهابي في إيران. نحن نقضي على القادة، ونقصف الجسور، ونقصف البنية التحتية".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن قصف الجيش الأمريكي جسرا رئيسيا على الطريق السريع بالقرب من طهران.

واستطرد نتنياهو قائلا إن سلاح الجو الإسرائيلي قد دمر 70٪ من قدرة إيران على إنتاج الصلب في الأيام الأخيرة.

وتوقف مصنع للصلب بالقرب من أصفهان عن العمل بعد غارات جوية جديدة على صناعة الصلب الإيرانية، بحسب ما ذكرته صحيفتا شرق وهام ميهان أمس الخميس

وقال نتنياهو، مشيرا إلى الحرس الثوري الإيراني: "هذا نجاح كبير يحرم الحرس الثوري من الموارد المالية ومن القدرة على إنتاج الأسلحة على حد سواء."

وتعد صناعة الصلب من القطاعات الأساسية في إيران، ولها دور محوري في إنتاج السيارات وقطاع الدفاع.

ويعد مصنع مباركة بالقرب من أصفهان أكبر مصنع لإنتاج الصلب في البلاد وركيزة مهمة للإمدادات المحلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وإسرائيل الشرق الأوسط حرب إيران إيران وأمريكا الهجمات الإسرائيلية

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

رياضة محلية

حوادث وقضايا

نصائح طبية

رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

