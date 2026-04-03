أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج قرارًا بتطبيق نظام العمل عن بُعد (Online) للعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمديريات الخدمية، والهيئات التابعة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق التوازن بين كفاءة الأداء ومرونة بيئة العمل، وتنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء.

موعد تنفيذ القرار والفئات المستثناة

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، مع استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الميداني، وفي مقدمتها القطاع الصحي، وخدمات الطوارئ، وقطاعات النقل، ومرافق البنية التحتية التي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، إلى جانب العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك العملية التعليمية بالمدارس والجامعات.

وأكد محافظ سوهاج ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار بدقة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ودون تأثر، مشددًا على عدم السماح بحدوث أي تراجع في مستوى الأداء أو تعطيل مصالح المواطنين.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة سوهاج على مواكبة نظم العمل الحديثة وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق الصالح العام، وتبني آليات مرنة تدعم التحول الرقمي وتواكب توجهات الدولة في تطوير الأداء الحكومي.