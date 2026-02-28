إعلان

بالأرقام.. أسماء الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية

كتب : رامي محمود

04:58 م 28/02/2026

انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على أعمال انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الدقهلية برئاسة بإشراف المستشار محمد الالفي، وعضوية المستشار طلعت الصفتي والمستشار ياسر اسماعيل، فوز المهندس رضا الحسيني الشافعي بمقعد نقيب مهندسي الدقهلية.

وقالت اللجنة، إن إجمالي عدد الحاضرين من أدلوا بأصواتهم في انتخابات النقابة الفرعية لمهندسي الظقهلية، قد بلغ 2436 ، بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 2389، والأصوات الباطلة 38 صوتا.

وعلى مقعد النقيب حصل المرشح رضا الحسيني الشافعي على 1522 صوتا عن أقرب منافسية ولاء عبدالمنعم والتي حصلت على 289 صوتا، وتامر محمد احمد مصطفى 204 صوتا، وسلوى السعيد اسماعيل 198 صوتا.

وعلى مقاعد شعبة ميكانيكا فاز كل من هشام محمد محمد حسن 1351 صوتا، ومحمد السيد بدير عبدالمجيد خليل 1273 صوتا.

وعلى مقاعد شعبة المدني فازت المهندسة ماجدة محمود حشيش بـ1389 صوتا، والمهندس وائل عمر عبدالحميد نصار بـ1303 صوتا.

وفي شعبة العمارة فاز المهندس محمد احمد ابراهيم ابراهيم بـ1328 صوتا.

