ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 200 جنيهًا، بمنتصف تعاملات السبت 28-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4866 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 6257 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7300 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 8342 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 58400 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83420 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 259436 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 417100 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.81% إلى نحو 5278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.