كشف محمود، خطيب فاطمة خليل، المعروفة إعلاميًا باسم "عروس بورسعيد"، عن تفاصيل آخر حديث جمعه بها قبل وفاتها داخل شقته بمنطقة الكاب جنوب المحافظة، مؤكدًا أنه لن يتزوج بعد فاطمة وأن ثقته كاملة في القضاء المصري لتحقيق العدالة.

لحظات قبل الصدمة

وأشار "خطيبها" في تصريحات صحفية، إلى أن الحديث الأخير دار أثناء استعدادهما لتناول السحور مع أسرته، وكانت فاطمة في حالة طبيعية تمامًا، قبل أن يذهب للنوم ويستيقظ على خبر وفاتها المفاجئ، ما سبب له صدمة وحزنًا عميقين.

رسالة مؤثرة ووعود بالقصاص

وجه "خطيبها" رسائل مؤثرة قائلاً: "وحشتيني أوي، وحقك هيرجع، وأثق في جهات التحقيق والقضاء المصري.. أنا موجوع على فاطمة أكثر من أي حد في الدنيا.. ومش هتجوز بعدها خلاص"، في تعبير عن ألم الفقدان والثقة في العدالة.

بداية الواقعة وتحرك أمني

تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة الفتاة داخل شقة خطيبها، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وجرى فرض كردون أمني، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى 30 يونيو تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات تكشف الدوافع

أظهرت التحريات أن المتهمة الرئيسية دعاء، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، ارتكبت الجريمة بسبب خلافات على شقة الزوجية بعد عرض زوجها الانتقال لشقة أصغر، ما أدى إلى تصاعد الخلاف وانتهى بالجريمة.

قرارات النيابة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار التحريات واستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.