إعلان

رئيس الوزراء يتابع استقرار الشبكة القومية للكهرباء

كتب : محمد سامي

01:19 م 28/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استقرار العمل بالشبكة القومية للكهرباء، في مختلف قطاعاتها، مع انتظام تأمين امدادات المحطات من الغاز الطبيعي، مع وجود خطط لاستمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي لمختلف الاستخدامات.

جاء ذلك في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم، وبداية الهكوم الأمريكي على إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي وزارة الكهرباء الكهرباء إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
جولد بيليون: الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء حرب إيران
اقتصاد

جولد بيليون: الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء حرب إيران
إيران: سنلقن إسرائيل وأمريكا "درسا" تاريخيا
شئون عربية و دولية

إيران: سنلقن إسرائيل وأمريكا "درسا" تاريخيا
سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
شئون عربية و دولية

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
شئون عربية و دولية

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق