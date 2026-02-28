إعلان

رئيس الوزراء يتابع احتياطيات المواد البترولية مع وزير البترول

كتب : محمد سامي

01:18 م 28/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف الاحتياطيات من المواد البترولية وانتظام تأمين الامدادات.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية استقرار الاحتياطيات من المواد البترولية عند مستويات آمنة، مع انتظام تأمين الامدادات لتلك المواد بتنوع منتجاتها لمختلف الاستخدامات، وبخاصة القطاعات الانتاجية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ إجراءات لتعزيز الجاهزية لأية سيناريوهات ووضع خطط متكاملة تدعم سرعة الاستجابة في مواجهة أي متغيرات طارئة في هذا القطاع.

ولفت المهندس كريم بدوي إلى أنه زار اليوم مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، لمتابعة تنفيذ خطة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وانتظام ضخها إلى مختلف قطاعات السوق المحلية، والاطمئنان إلى جاهزية منظومة العمل لتنفيذ السيناريوهات الاستباقية التي تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع أية مستجدات.

جاء ذلك في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم، وبداية الهكوم الأمريكي على إيران.

إيران الغاز الطبيعي وزارة البترول مصطفى مدبولي

