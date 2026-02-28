خيم الحزن على قرية الرمالي التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الطالب زياد محمد عفيفي القلشي، بالصف الأول الثانوي، أسفل عجلات القطار أثناء توزيعه التمور صدقةً على روح جده الذي وافته المنية قبل يوم واحد.

"هجيلك تاني يا جدي"

كان زياد قد ودع جده في المقابر، ورش المياه أمام قبره مرددًا بصوت مسموع: "هجيلك تاني يا جدي.. هجيلك تاني يا جدي"، كلمات لم يتخيل أحد أنها ستكون نبوءة رحيله السريع بعد 24 ساعة فقط.

توزيع صدقة على روح الجده

توجه الطالب إلى منطقة المؤسسة بالقاهرة، وبدأ توزيع أكياس التمر والعصير صدقة على روح جده، وشارك آخرين كانوا يوزعون التمر، حيث أخذ أكياسًا إضافية ليكمل التوزيع على الصائمين قبل الإفطار.

لحظة فاصلة على شريط القطار

أثناء وقوفه قرب القضبان لمح ابن عمه البالغ 5 سنوات يقترب من الشريط، فاندفع نحوه مسرعًا وأبعده عن الخطر. إلا أن زياد وأثناء التفاته للعودة فوجئ بالقطار يقترب، فاصطدم به ليسقط أرضًا، وأدت إصابته في الرأس إلى وفاته في الحال.

صدمة الأسرة ونقل الجثمان

كانت الأسرة تنتظره بعد انتهاء التوزيع، قبل أن يتلقى أحد أفرادها اتصالًا من شخص يخبرهم بوجود شاب متوفى بالمكان. نُقل الجثمان إلى مستشفى النيل بالمؤسسة، حيث أكد الأطباء وفاته، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر قرية الرمالي وسط صدمة وحزن بالغ بين الأهالي.