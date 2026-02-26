شُيعت عصر اليوم الخميس، جنازة الدكتور عصام أحمد سالم، محافظ الإسكندرية الأسبق ورئيس الجامعة الأسبق، من مقر كلية الهندسة بمشاركة حاشدة لوداع الراحل الذي وافته المنية في ساعة مبكرة عن عمر يناهز 88 عامًا، بمشاركة رموز الأوساط الأكاديمية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

حضور أكاديمي رفيع

شهدت مراسم الجنازة مشاركة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة عفاف العوافي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق. كما حرص الدكتور وائل المغلاني، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، ولفيف من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على أداء صلاة الجنازة داخل مقر الكلية وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

مسيرة علمية ووطنية حافلة

ويُعد الدكتور عصام سالم قامةً أكاديميةً مرموقة، حيث حصل على درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر الإنجليزية، وعمل أستاذًا بقسم الميكانيكا بكلية الهندسة، ثم تدرج في المناصب عميدًا للكلية (1990-1992)، قبل أن يتولى رئاسة جامعة الإسكندرية في الفترة من 1992 حتى 1999. وفي أبريل 2011، عُين محافظًا للإسكندرية في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، واستمر في منصبه حتى أغسطس من العام ذاته.

وزارة التعليم العالي تنعي الفقيد

نعى الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الراحل بكلمات مؤثرة، واصفًا إياه بأنه أحد القيادات الأكاديمية والإدارية البارزة التي تميزت مسيرتها بالعطاء الوطني المستمر. وأكدت الوزارة في نعيها أن الدكتور عصام سالم ساهم بشكل فعّال في تعزيز الأداء الأكاديمي وتطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع السكندري طوال عقود.

بيانات نعي نقابية وحكومية

أصدرت جامعة الإسكندرية وكلياتها ونقابة المهندسين بيانات نعي رسمية، أعربت فيها عن تقديرها لمسيرة الراحل العلمية والمهنية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، فيما أشارت أسرته إلى أنه سيتم تحديد موعد العزاء في وقت لاحق.