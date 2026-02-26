نجحت الأجهزة الأمنية بمركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، في كشف لغز اختفاء سيدة سبعينية، ومقتلها من أجل سرقة مصوغتها الذهبية، واختفائها لمدة ثلاثة أيام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغاً من أهالي "نادية. ز" 71 سنة، يفيد اختفائها، عقب خروجها من منزلها في عزبة الدمرداش وتوجهها لمنزل مجاور .

جرى تشكيل فريق من المباحث، وتم فحص المنطقة ومراقبة المنازل المحيطة، إلى أن رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الجيران ويدعى "أ.ا" عامل نظافة، بالخروج منزله في تمام الواحدة صباحاً حاملاً جوال بمساعدة زوجته، وبداخله جثة السيدة المختفية، قاصداً التخلص منها.

جرى ضبط المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مصوغات الذهبية، لسداد ديونه وقروض بنكية.

وجرى التحفظ على المتهم وزوجته، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.