تفقدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بمشروعات رصف الطرق الداخلية بمدينة الخارجة ومقر وحدة المعدات الثقيلة.

تابعت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، ميدانياً معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الطرق، يرافقها علي نجاح رئيس المركز، والمهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق بـ "المحافظة".

وجرى خلال الجولة استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، حيث شددت السيدة "المحافظ" على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تحسين جودة الحياة اليومية لـ "المواطنين".

وجهت "المحافظ" بسرعة إدراج الطريق الواصل من ميدان الزعيم جمال عبدالناصر مروراً بمقر فرق الأمن ضمن "الخطة" الحالية للرصف ورفع الكفاءة، وذلك باعتباره شرياناً حيوياً يربط مناطق هامة بقلب مدينة الخارجة.

وجرى التأكيد على مراجعة كافة "الطرق" ذات الأولوية القصوى لإدراجها تباعاً في عمليات التطوير، بما يضمن سيولة حركة المركبات وتيسير الانتقال داخل "المركز".

وجرى خلال الجولة تفقد جودة الخامات المستخدمة في عمليات الرصف، حيث أكدت السيدة حنان مجدي أن تطوير "الطرق" لا يقتصر فقط على الجانب الجمالي، بل يمتد ليشمل معايير السلامة والأمان التي توليها "المحافظة" اهتماماً كبيراً ضمن رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية في "الوادي" الجديد.

وفي سياق متصل، تفقدت السيدة "المحافظ"، يرافقها العقيد إيهاب نافع سكرتير عام "المحافظة" المساعد، مقر وحدة المعدات الثقيلة المركزية.

واطلعت على الموقف المالي للإيرادات والمصروفات، حيث جرى توجيه دراسة عاجلة لإنشاء وحدة فرعية بمركز الداخلة لتغطية احتياجاته واحتياجات المراكز المجاورة.

وتستهدف هذه الخطوة تعظيم الموارد الاقتصادية للوحدة وتقليل تكاليف نقل المعدات بين مراكز "الوادي" المتباعدة.