إعلان

محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات رصف الطرق وتطوير وحدة المعدات بالخارجة

كتب : محمد الباريسي

06:39 م 26/02/2026

محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروعات رصف الطرق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بمشروعات رصف الطرق الداخلية بمدينة الخارجة ومقر وحدة المعدات الثقيلة.

تابعت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، ميدانياً معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الطرق، يرافقها علي نجاح رئيس المركز، والمهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق بـ "المحافظة".

وجرى خلال الجولة استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، حيث شددت السيدة "المحافظ" على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تحسين جودة الحياة اليومية لـ "المواطنين".

وجهت "المحافظ" بسرعة إدراج الطريق الواصل من ميدان الزعيم جمال عبدالناصر مروراً بمقر فرق الأمن ضمن "الخطة" الحالية للرصف ورفع الكفاءة، وذلك باعتباره شرياناً حيوياً يربط مناطق هامة بقلب مدينة الخارجة.

وجرى التأكيد على مراجعة كافة "الطرق" ذات الأولوية القصوى لإدراجها تباعاً في عمليات التطوير، بما يضمن سيولة حركة المركبات وتيسير الانتقال داخل "المركز".

وجرى خلال الجولة تفقد جودة الخامات المستخدمة في عمليات الرصف، حيث أكدت السيدة حنان مجدي أن تطوير "الطرق" لا يقتصر فقط على الجانب الجمالي، بل يمتد ليشمل معايير السلامة والأمان التي توليها "المحافظة" اهتماماً كبيراً ضمن رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية في "الوادي" الجديد.

وفي سياق متصل، تفقدت السيدة "المحافظ"، يرافقها العقيد إيهاب نافع سكرتير عام "المحافظة" المساعد، مقر وحدة المعدات الثقيلة المركزية.

واطلعت على الموقف المالي للإيرادات والمصروفات، حيث جرى توجيه دراسة عاجلة لإنشاء وحدة فرعية بمركز الداخلة لتغطية احتياجاته واحتياجات المراكز المجاورة.

وتستهدف هذه الخطوة تعظيم الموارد الاقتصادية للوحدة وتقليل تكاليف نقل المعدات بين مراكز "الوادي" المتباعدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الوادي الجديد حنان مجدي مشروعات الطرق فى الوادي الجديد مدينة الخارجة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامز جلال يظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال يظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في "رامز ليفل الوحش"
بين مطالب أمريكا وعروض إيران.. كواليس محادثات جنيف النووية
شئون عربية و دولية

بين مطالب أمريكا وعروض إيران.. كواليس محادثات جنيف النووية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
أخبار مصر

وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
أخبار وتقارير

تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
" حمو بيكا بيرضع فريك ودمر المزيكا".. رامز جلال يسخر من ضيفه في رامز ليفل
دراما و تليفزيون

" حمو بيكا بيرضع فريك ودمر المزيكا".. رامز جلال يسخر من ضيفه في رامز ليفل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة