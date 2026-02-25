رحل عن عالمنا الإعلامي والإذاعي الكبير فهمي عمر، المعروف بلقب "شيخ الإذاعيين"، ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها بصمة واضحة في الإعلام المصري، حيث كرّس 37 عامًا من حياته للعمل الإذاعي، متدرجًا في المناصب ومقدمًا برامج مميزة أثرت الوسط الإعلامي.

موعد ومكان تشييع الجنازة

وقضى فهمي عمر آخر أيام حياته في مسقط رأسه بنجع حمادي في قنا ومن المقرر أن يشيع جثمانه مساء اليوم بعد وصول ابنه من القاهرة.

إسهامات وإرث إعلامي

ولد فهمي عمر في 6 مارس 1928، وقدم خلال مسيرته الطويلة برامج ناجحة مثل "ساعة لقلبك"، الذي ساعد في انطلاق العديد من نجوم الكوميديا ومنحهم فرصة للتألق، ما جعله أحد أعمدة الإذاعة المصرية في القرن العشرين. كما حظي بتكريم سابق من المهندس خالد عبد العزيز تقديرًا لمجهوده وإسهاماته المتميزة.

