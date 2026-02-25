بالصور.. محافظة البحيرة تحتفل بمرور 1086 عامًا على تأسيس الأزهر

خيم الحزن على قرية كفر طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب مصرع الطفلة منة أحمد، 6 سنوات، إثر اصطدام توك توك بها قبل أذان المغرب بنحو ساعة، أثناء خروجها لشراء أقلام للمذاكرة.

لحظات ما قبل الحادث

خرجت الطفلة منة من منزلها في ساعة هادئة من نهار رمضان، متوجهة لأحد المحال القريبة لشراء أدوات مدرسية.

لم تكن تدري أن خطواتها القصيرة ستكون الأخيرة، بعد أن صدمها توك توك يسير بسرعة ويقوده طفل، لتسقط أرضًا وسط صرخات الأهالي.

سباق مع الزمن داخل المستشفى

نُقلت منة إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم في محاولة لإنقاذها، وبدأ الأطباء بتقييم إصابتها، حيث ظن الأب في البداية أنها مجرد كسر بالقدم، ما أعطاه بصيص أمل.

وقال الأب لموقع مصراوي: "كنت فاكر إنها بسيطة، مجرد كسر وهتخف، وحمدت ربنا إنها جت على قد كده، لكن فجأة لقيت دم ورغاوي خارجين من أنفها، والدكتور قال لي ادعيلها... بعدها خرجت الروح".

"أنا هفضل صايمة"

كانت منة صائمة يوم الحادث، وذكر الأب لحظة لن ينساها: "أمها حاولت تدي لها عصير في المستشفى، لكنها رفضت وقالت: لا يا ماما أنا هفضل صايمة".

تحولت كلمات الطفلة إلى شهادة يتداولها أهالي القرية، خاصة أنها كانت تحفظ القرآن ومتفوقة دائمًا ضمن الأربعة الأوائل بين زملائها.

قرية الطفلة تتشح بالسواد

تحولت شوارع كفر طنبدي إلى سرادق عزاء مفتوح، وشيع الأهالي جثمان الطفلة وسط انهيار أفراد أسرتها، الذين لم يستوعبوا رحيلها بهذه السرعة.

رسالة أب مكلوم

ورغم ألمه، وجّه الأب رسالة واضحة: "احتسبت بنتي عند ربنا، لكن نفسي في حملات مرورية حقيقية في البلد، تلم أي توك توك أو مكنة عليها طفل".

وأضاف: "الأطفال اللي بيسوقوا ممكن يتسببوا في موت أطفال أو كبار تاني، لازم حد يتحرك قبل ما النزيف ده يكمل".

