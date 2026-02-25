دراجة طائشة وسلسلة اصطدامات.. ماذا حدث على طريق طليا بالمنوفية قبل السحور؟

فاجأت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ركاب إحدى حافلات النقل الجماعي، بمدينة دمنهور، خلال جولة ميدانية مفاجئة، حيث صعدت إلى الحافلة، وهنأت الركاب بحلول شهر رمضان المعظم، وتبادلت معهم الحديث حول مستوى الخدمة المقدمة، ومدى رضاهم عن منظومة النقل.

جولة ميدانية مفاجئة

استمعت المحافظ، إلى مطالب الركاب، بشأن قيمة التعريفة، وانتظام المواعيد، والحالة العامة للحافلات، مؤكدة أن التواصل المباشر مع المواطنين، يمثل أداة مهمة لتقييم الأداء على أرض الواقع، ورصد أية ملاحظات بشكل فوري.

وأشارت إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة، مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها بشكل دائم.

مساواة تعريفة الشركات بالنقل الداخلي

وجهت بمساواة تعريفة حافلات الشركات المتعاقدة، بتعريفة مشروع النقل الداخلي، التي جرى تخفيضها مسبقًا، لتصبح 5 جنيهات، أسوة بحافلات النقل الداخلي، دعمًا للمواطنين، ومحدودي الدخل، وتخفيفًا للأعباء المعيشية، خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة، على تحقيق العدالة في تسعير خدمات النقل، ومنع أية فروق غير مبررة في التعريفة بين الحافلات العاملة على الخطوط ذاتها.

توجيه عاجل بمراجعة الحالة الفنية للحافلات

كلفت الإدارة العامة للمرور، بمراجعة الحالة الفنية للحافلات بشكل شامل، والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة، وصلاحية الإطارات، وأنظمة الفرامل، وكفاءة وسائل الإطفاء، حفاظًا على أرواح المواطنين، وضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه أية مركبة غير مطابقة للاشتراطات، مع عدم السماح بخروجها للعمل إلا بعد تلافي الملاحظات بالكامل.

التشديد على الصيانة الدورية

شددت المحافظ على التزام الشركات المتعاقدة، بإجراء الصيانة الدورية المنتظمة، ورفع كفاءة الحافلات، وتحسين مستوى النظافة والانضباط داخل المركبات، بما يليق بأهالي البحيرة، ويعكس صورة حضارية لمنظومة النقل.

وأكدت أن المواطن، سيظل في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي، وأن أي تقصير، يمس جودة الخدمة، أو راحة الركاب، لن يمر دون محاسبة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تطوير الخدمات، وتعزيز ثقة المواطن في الأداء التنفيذي بالمحافظة.