خيّم الحزن على محافظة قنا، خاصة في مركز نجع حمادي، عقب وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر، الذي لُقب بـ"شيخ الإذاعيين"، بعدما ترك إرثًا مهنيًا ممتدًا لعقود داخل الإذاعة المصرية. وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، يستعيد فيه محبوه سيرته ومسيرته الطويلة.

نشأة صعيدية ومسيرة تعليمية مميزة

وُلد الراحل في قرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي شمال المحافظة، ونشأ في بيئة صعيدية أصيلة، وكان يُعرف بين أبناء منطقته بلقب "عميد الهمامية" تقديرًا لمكانته الاجتماعية والثقافية. تلقى تعليمه بمدرسة دشنا بنين، ثم قنا الثانوية، قبل أن يلتحق بكلية الحقوق بجامعة جامعة الإسكندرية، ليجمع بين الخلفية القانونية والموهبة الإعلامية التي شكلت ملامح شخصيته المهنية.

37 عامًا داخل أروقة الإذاعة المصرية

التحق فهمي عمر بالإذاعة المصرية عام 1950 مذيعًا خارج الميكروفون، ليبدأ رحلة عطاء استمرت نحو 37 عامًا، تدرج خلالها في المناصب حتى تولى رئاسة الإذاعة المصرية، مستحقًا لقب "شيخ الإذاعيين" عن جدارة.

قدم الراحل برامج بارزة من بينها "مجلة الهواء"، الذي عُد أول مجلة سماعية غير مكتوبة في الإذاعة المصرية، وأسهم في تطوير الشكل والمضمون الإذاعي. كما كان له حضور لافت في الإعلام الرياضي، وتميز بدقة لغته وقوة حضوره وقدرته على اكتشاف وصناعة نجوم الميكروفون.

شاهد على لحظات تاريخية فارقة

ارتبط اسم فهمي عمر بتغطية أحداث ثورة 23 يوليو 1952، وأجرى لقاءات مهمة مع الرئيس الراحل أنور السادات، ليكون شاهدًا وصوتًا على مرحلة مفصلية في تاريخ مصر الحديث، تاركًا إرثًا إعلاميًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال.