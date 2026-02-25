عمرة للفائز الأول.. إسدال الستار على تصفيات مسابقة "قرية التلاوة" بشطورة

قاد محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة، حملة موسعة لمراجعة تراخيص معارض بيع وصيانة "الإسكوتر"، في إطار تكثيف الرقابة على الشارع العام وفرض الانضباط المروري.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بشأن تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتصدي للمخالفات التي تؤثر على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

المرور على المعارض ومراجعة التراخيص

شملت الحملة المرور على عدد من معارض بيع وصيانة الإسكوتر داخل المدينة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية والتراخيص اللازمة.

وتم توجيه إنذارات رسمية للمعارض المخالفة لعدم الالتزام بالضوابط المنظمة، مع التنبيه بسرعة توفيق أوضاعها وفقًا للقانون.

مصادرة الإسكوترات المخالفة

أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الإسكوترات المعروضة على الطريق العام بالمخالفة، لما تسببه من إشغال للطريق وتعطيل الحركة المرورية.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى وحدة مرور الشهداء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والفحص والتقنين وفق اللوائح المنظمة.

استمرار الحملات لضبط الشارع

أكد رئيس المركز والمدينة استمرار الحملات المفاجئة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، حفاظًا على المظهر الحضاري وضمان السيولة المرورية وتحقيق السلامة العامة.