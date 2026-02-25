إعلان

انطلاق أكبر حملة لمصادرة "الإسكوتر" في الشهداء بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

04:19 م 25/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تحرير إنذارات لأصحاب معارض الإسكوتر بالمنوفية
  • عرض 7 صورة
    حملات مستمرة على معارض الإسكوتر
  • عرض 7 صورة
    ضبط إسكوترات بالمنوفية بسبب الإشغالات
  • عرض 7 صورة
    عمال مجلس مدينة الشهداء يحملون الاسكوتر
  • عرض 7 صورة
    في حماية الشرطة.. تحرير مخالفات للمعارض
  • عرض 7 صورة
    لحظة التحفظ على المركبات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة، حملة موسعة لمراجعة تراخيص معارض بيع وصيانة "الإسكوتر"، في إطار تكثيف الرقابة على الشارع العام وفرض الانضباط المروري.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بشأن تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتصدي للمخالفات التي تؤثر على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

المرور على المعارض ومراجعة التراخيص

شملت الحملة المرور على عدد من معارض بيع وصيانة الإسكوتر داخل المدينة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية والتراخيص اللازمة.

وتم توجيه إنذارات رسمية للمعارض المخالفة لعدم الالتزام بالضوابط المنظمة، مع التنبيه بسرعة توفيق أوضاعها وفقًا للقانون.

مصادرة الإسكوترات المخالفة

أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الإسكوترات المعروضة على الطريق العام بالمخالفة، لما تسببه من إشغال للطريق وتعطيل الحركة المرورية.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى وحدة مرور الشهداء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والفحص والتقنين وفق اللوائح المنظمة.

استمرار الحملات لضبط الشارع

أكد رئيس المركز والمدينة استمرار الحملات المفاجئة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، حفاظًا على المظهر الحضاري وضمان السيولة المرورية وتحقيق السلامة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة مرور الشهداء الإسكوتر مخالفات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالدقهلية
أخبار المحافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بالدقهلية
بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
أخبار مصر

بالتفاصيل.. الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا في اجتماعها الأسبوعي
في مقدمتهم الخطيب.. نجوم الكرة يودعون أسطورة منتخب مصر مصطفى رياض
رياضة محلية

في مقدمتهم الخطيب.. نجوم الكرة يودعون أسطورة منتخب مصر مصطفى رياض
سلامة الغذاء تعلن سحب بعض عبوات "دانون" للبن الأطفال
اقتصاد

سلامة الغذاء تعلن سحب بعض عبوات "دانون" للبن الأطفال
"لم يكن في مسجد النبي ساتر للسيدات".. تصريح مثير لـ"علي جمعة" وعالم أزهري
جنة الصائم

"لم يكن في مسجد النبي ساتر للسيدات".. تصريح مثير لـ"علي جمعة" وعالم أزهري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة