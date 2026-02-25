إعلان

الجنايات تبرأ الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

كتب : أحمد عادل

03:27 م 25/02/2026 تعديل في 03:35 م

تعبيرية عن محاكمة

قضت محمكة جنايات القاهرة، براءة الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.


وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمحيط ميدان التحرير على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع الفنان شادي ألفونس، بعد ضبطه بحوزته مواد يشتبه في كونها مخدرة.

وأمرت جهات التحقيق التحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لبيان نوعها ودرجة تأثيرها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الفنان شادي ألفونس عقب الاشتباه به، وبحيازته مواد مخدرة في محيط ميدان التحرير.

محمكة جنايات القاهرة الفنان شادي ألفونس براءة شادي ألفونس حيازة مواد مخدرة تعاطي

