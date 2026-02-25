قضت محمكة جنايات القاهرة، براءة الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.



وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل الفنان شادي ألفونس في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمحيط ميدان التحرير على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع الفنان شادي ألفونس، بعد ضبطه بحوزته مواد يشتبه في كونها مخدرة.

وأمرت جهات التحقيق التحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لبيان نوعها ودرجة تأثيرها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الفنان شادي ألفونس عقب الاشتباه به، وبحيازته مواد مخدرة في محيط ميدان التحرير.

