"كانت ماسكة ساطور".. ضبط فتاة شبين الكوم بعد اعتدائها على سائق توكتوك

تمكنت أجهزة الأمن في المنوفية من القبض على فتاة عقب تداول مقطع فيديو يظهر اعتدائها بساطور على سائق توك توك بمدينة شبين الكوم، وفق مصدر أمني، وذلك فور وقوع الحادث ونشر الفيديو صباح اليوم الأربعاء.

تفاصيل الواقعة

أظهر الفيديو لحظة احتكاك بين سيارة ملاكي وتوك توك، قبل أن تنزل الفتاة من السيارة وهي تحمل آلة حادة يُشتبه أنها ساطور، وتبدأ في الاعتداء على السائق الذي لم يغادر مركبته.

ركوبة التوك توك تهرع بالفرار

كانت فتاة أخرى تستقل التوك توك شاهدة على الحادث، فصُدمت من المشهد وهربت عند لحظة الاعتداء، بينما عادت الفتاة المعتدية إلى سيارتها وأكملت طريقها، قبل أن ينتشر الفيديو لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات الشرطة

شرعت مديرية أمن المنوفية فور تداول الفيديو في فحصه لتحديد موقع الحادث ورقم السيارة، وتبينت هوية المعتدية، ليتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الفيديو المتداول

