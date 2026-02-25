اتهمت أسرة شاب، مستشفى خاص بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، بالتسبب في وفاته نتيجة إهمال وأخطاء طبية، مؤكدة أن الفقيد لم يكن يعاني من أي أمراض سوى خراج في ضرسه.

وأضافت الأسرة أن الفقيد يحيى سلامة ، كان في مقتبل العمر ومتزوج منذ عامين، ترك طفلة رضيعة تبلغ 4 أشهر، وراح ضحية إهمال أدى إلى وفاته داخل المستشفى.

تدهور الحالة الصحية



أوضحت الأسرة أن حالة يحيى تدهورت بعد إجراء العملية مباشرة، وتم نقله إلى عناية مركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وظل هناك لمدة يومين، في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن حالته استمرت في التدهور.

نقله لمستشفى حكومي ورفض استلامه

أشارت الأسرة إلى أن إدارة المستشفى الخاص طالبت بنقله إلى مستشفى حكومي بدعوى ارتفاع التكاليف المادية، وعند نقله، رفض المستشفى الحكومي استلامه بدعوى وفاته، وهو ما أثار غضب الأسرة وأعاد تسليط الضوء على المخاطر الناتجة عن الإهمال الطبي في بعض المستشفيات الخاصة.

مطالبة الأسرة بالتحقيق



طالبت أسرة الفقيد بفتح تحقيق عاجل في الواقعة للوقوف على ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو خطأ طبي، مؤكدين أن وفاة يحيى نتيجة إهمال يجب أن تكون عبرة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.