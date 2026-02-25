عمرة للفائز الأول.. إسدال الستار على تصفيات مسابقة "قرية التلاوة" بشطورة

كتب - رامي محمود:

انقلبت تريلا محملة بالأسمدة على طريق المنصورة – أجا أمام قرية نوسا الغيط بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في توقف الحركة المرورية وتكدس السيارات على الطريق.

الإبلاغ عن الحادث

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بانقلاب سيارة تريلا محملة بالأسمدة على الطريق.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

رفع التريلا واستعادة الحركة

تبين أن التريلا رقم (6181 د أ هـ) انقلبت، وأدت إلى إعاقة الحركة المرورية أمام قرية نوسا الغيط.

وتدخلت إدارة المركبات والصيانة بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المهندس خالد جلال مدير عام الإدارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية، باستخدام معدات المحافظة و"ونش" لرفع السيارة وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث بالتفصيل.