أعلن صندوق الإسكان الاقتصادي بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، فتح باب الحجز لعدد 12 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعمارة الإسكان الاقتصادي بجوار دار المسنين بمدينة تلا، اعتبارًا من الأحد 1 مارس وحتى 15 مارس 2026، على أن تُقدم الطلبات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

مواعيد ومكان التقديم

يستمر تلقي طلبات الحجز لمدة 15 يومًا، بدءًا من 1 مارس وحتى 15 مارس 2026، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وفق الضوابط المنظمة لشغل الوحدات.

أبرز الشروط المطلوبة

أوضحت مدير إدارة التسكين بالديوان العام عددًا من الشروط، من أبرزها:

أن يكون المتقدم من أبناء مركز ومدينة تلا.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 عامًا.

ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة عن 96 ألف جنيه سنويًا، بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا.

ألا يمتلك المتقدم أو أحد أفراد أسرته وحدة سكنية ملكًا أو إيجارًا قديمًا.

مدة الإيجار 3 سنوات، وتجدد بعد موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

استفسارات وتأكيد رسمي

دعت الإدارة الراغبين في التعرف على باقي التفاصيل وشروط التقديم والمستندات المطلوبة إلى التوجه لمقر الوحدة المحلية.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية حرص المحافظة على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.