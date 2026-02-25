كتب - إيهاب عمران

يكثف رجال المباحث في أسوان جهودهم لكشف لغز العثور على جثة شاب بمنطقة خور عواضة، بعدما وُجد مقتولًا بطلقة نارية في الرأس في ظروف غامضة.

تلقي البلاغ وانتقال القوة الأمنية

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم ثان أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشارع 6 بمنطقة خور عواضة، مفاده العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الجثة تعود لشاب يُدعى زياد سعيد حسين، 21 عامًا.

نقل الجثمان وبدء التحقيق

تم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة أسوان العمومية، فيما تستكمل أجهزة الأمن التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

تحريات وأقوال الشهود

تعمل فرق المباحث على تحديد شخصية القتيل والتأكد من ملابسات الحادث، مع جمع أقوال الشهود والمراجعة الدقيقة لمكان العثور على الجثة.

إجراءات قانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، مع متابعة التحقيقات للوصول إلى مرتكبي الجريمة.