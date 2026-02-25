إعلان

طلقة في الرأس.. لغز العثور على جثة شاب بمنطقة خور عواضة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

03:05 م 25/02/2026 تعديل في 03:30 م

مديرية أمن أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - إيهاب عمران

يكثف رجال المباحث في أسوان جهودهم لكشف لغز العثور على جثة شاب بمنطقة خور عواضة، بعدما وُجد مقتولًا بطلقة نارية في الرأس في ظروف غامضة.

تلقي البلاغ وانتقال القوة الأمنية

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم ثان أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشارع 6 بمنطقة خور عواضة، مفاده العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الجثة تعود لشاب يُدعى زياد سعيد حسين، 21 عامًا.

نقل الجثمان وبدء التحقيق

تم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة أسوان العمومية، فيما تستكمل أجهزة الأمن التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

تحريات وأقوال الشهود

تعمل فرق المباحث على تحديد شخصية القتيل والتأكد من ملابسات الحادث، مع جمع أقوال الشهود والمراجعة الدقيقة لمكان العثور على الجثة.

إجراءات قانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، مع متابعة التحقيقات للوصول إلى مرتكبي الجريمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان شاب مقتول جريمة قتل خور عواضة المباحث التحقيقات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عاصفة ترابية وصندوق صيد.. كيف اختفى الطفل "محمد" في بحر العلمين؟ (صور)
أخبار المحافظات

عاصفة ترابية وصندوق صيد.. كيف اختفى الطفل "محمد" في بحر العلمين؟ (صور)
محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
حوادث وقضايا

محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
"ساب الملعب والمباراة شغالة".. موقف غريب من شيكو بانزا خلال مباراة الزمالك
رياضة محلية

"ساب الملعب والمباراة شغالة".. موقف غريب من شيكو بانزا خلال مباراة الزمالك
لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
فيديوهات رمضان

بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة