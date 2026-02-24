محافظ أسيوط في جولة مفاجئة: لا تهاون مع التلاعب في الدعم

أحبطت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، محاولة إنتاج وترويج منتجات ألبان مغشوشة داخل كيان صناعي غير مرخص بناحية كفر الباجور، وضبطت خط إنتاج كامل و12 طن جبن ومستلزمات إنتاج فاسدة، تنفيذًا لتكليفات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري.

تمكنت مباحث التموين برئاسة العقيد أحمد أبو السعود، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء فرع المنوفية، من ضبط كيان صناعي غير مرخص متخصص في إنتاج وتصنيع منتجات الألبان باستخدام خامات مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مصرح باستخدامها من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

كشفت الحملة استخدام أكياس بلاستيكية تحمل بيانات وعلامات تجارية وهمية بقصد تضليل الجهات المعنية وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبطت مالك الكيان، وحررت محضرًا بالواقعة، وتحفظت على كافة المضبوطات.

أسفرت الحملة عن ضبط خط إنتاج كامل مكون من 6 ماكينات خلط وتعبئة وتغليف، و6 طن نشا ذرة وزيت نخيل وملح طعام ولبن بودرة كمستلزمات إنتاج، و100 كيلوجرام كلوريد صوديوم، و6.5 طن جبن مغشوشة ولحوم مصنعة منتج نهائي، إضافة إلى 9 آلاف كيس وكرتونة فارغة معدة لتعبئة المنتج النهائي.

شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ومكافحة الفساد بكافة صوره، حفاظًا على حقوق وصحة المواطنين.