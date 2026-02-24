إعلان

هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة

كتب : محمد نصار

12:04 م 24/02/2026

توفيق عكاشة

تحدث الإعلامي توفيق عكاشة عن تصاعد التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الحشد العسكري الأمريكي غير المسبوق، وسط توقعات بشن حرب وشيكة ضد إيران.

وقال "عكاشة"، عبر حسابه عل ى موقع "إكس": نجلس مراقبين كيف سيكون العالم يوم السبت القادم؟ هل سوف يتم التنفيذ أم سيتم ذهاب أحد أكبر زعماء العالم إلى جوار ربه؟، ننتظر ونراقب كيف ستكون الأيام من يوم السبت.

توفيق عكاشة يكشف سر تأخر المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة

توفيق عكاشة حرب السبت الحشد العسكري الأمريكي ضرب إيران

