تحدث الإعلامي توفيق عكاشة عن تصاعد التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الحشد العسكري الأمريكي غير المسبوق، وسط توقعات بشن حرب وشيكة ضد إيران.

وقال "عكاشة"، عبر حسابه عل ى موقع "إكس": نجلس مراقبين كيف سيكون العالم يوم السبت القادم؟ هل سوف يتم التنفيذ أم سيتم ذهاب أحد أكبر زعماء العالم إلى جوار ربه؟، ننتظر ونراقب كيف ستكون الأيام من يوم السبت.

