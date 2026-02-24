ارتفاع ضحايا سقوط ميكروباص في ترعة بالمنيا إلى 4 وفيات و3 مصابين- صور

أصدر مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة تتعلق بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي.

وتضمنت القرارات منح عدد من طلاب بالكليات فرصة استثنائية لمدة فصل دراسي واحد "ربيع 2026" للعام الجامعي 2025/2026، حرصًا من الجامعة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة البعد الإنساني والأكاديمي.

ووافق المجلس على إبرام عدد من اتفاقيات التعاون الدولي، مع عدة جامعات بدول البرازيل والهند وتونس وفرنسا، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز شراكاتها الأكاديمية والبحثية وتوسيع آفاق التعاون الدولي.

وقرر المجلس مشاركة الجامعة في الشبكة النمساوية الأفريقية للبحث العلمي Africa-Uni-Net، بما يسهم في تعزيز الشراكات البحثية وبناء القدرات مع الجامعات والمؤسسات الأفريقية والأوروبية.

كما استعرض المجلس قرار نقل التبعية الكاملة لمستشفى طلبة الجامعة والوحدات العلاجية التابعة لها، من قطاع المستشفيات الجامعية إلى قطاع التعليم بالجامعة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.

وشملت قرارات مجلس جامعة الإسكندرية ترقية 15 عضو هيئة تدريس، منهم 6 إلى درجة أستاذ و9 إلى درجة أستاذ مساعد، إلى جانب تعيين 15 مدرسًا، ومنح 77 درجة دكتوراه و220 درجة ماجستير في مختلف التخصصات العلمية المختلفة.