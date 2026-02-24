إعلان

فرصة استثنائية للطلاب.. 5 قرارات مهمة لمجلس جامعة الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:31 م 24/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    قرارات مهمة لمجلس جامعة الإسكندرية (2)
  • عرض 6 صورة
    مجلس جامعة الإسكندرية (1)
  • عرض 6 صورة
    مجلس جامعة الإسكندرية (2)
  • عرض 6 صورة
    مجلس جامعة الإسكندرية (3)
  • عرض 6 صورة
    قرارات مهمة لمجلس جامعة الإسكندرية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة تتعلق بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي.

وتضمنت القرارات منح عدد من طلاب بالكليات فرصة استثنائية لمدة فصل دراسي واحد "ربيع 2026" للعام الجامعي 2025/2026، حرصًا من الجامعة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة البعد الإنساني والأكاديمي.

ووافق المجلس على إبرام عدد من اتفاقيات التعاون الدولي، مع عدة جامعات بدول البرازيل والهند وتونس وفرنسا، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز شراكاتها الأكاديمية والبحثية وتوسيع آفاق التعاون الدولي.

وقرر المجلس مشاركة الجامعة في الشبكة النمساوية الأفريقية للبحث العلمي Africa-Uni-Net، بما يسهم في تعزيز الشراكات البحثية وبناء القدرات مع الجامعات والمؤسسات الأفريقية والأوروبية.

كما استعرض المجلس قرار نقل التبعية الكاملة لمستشفى طلبة الجامعة والوحدات العلاجية التابعة لها، من قطاع المستشفيات الجامعية إلى قطاع التعليم بالجامعة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.

وشملت قرارات مجلس جامعة الإسكندرية ترقية 15 عضو هيئة تدريس، منهم 6 إلى درجة أستاذ و9 إلى درجة أستاذ مساعد، إلى جانب تعيين 15 مدرسًا، ومنح 77 درجة دكتوراه و220 درجة ماجستير في مختلف التخصصات العلمية المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية جامعة الإسكندرية الطلاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجوى فؤاد: عبدالحليم حافظ كان يعشق سعاد حسنى لكنه لم يتزوجها
دراما و تليفزيون

نجوى فؤاد: عبدالحليم حافظ كان يعشق سعاد حسنى لكنه لم يتزوجها
"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
رياضة محلية

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 فبراير 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 فبراير 2026
هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة
أخبار مصر

هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة
وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟
رياضة محلية

وزير الرياضة يلتقي بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.. ما القصة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان