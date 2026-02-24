"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة

"بيعمل أيه في التمرين؟".. تعليق ناري من عماد متعب على مستوى كامويش

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، مفاجأة حول عودة اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم إلى مصر بعد فترة قضاها في إسبانيا.

وأوضح "أضا" خلال برنامجه «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، أن اللاعب غادر إلى إسبانيا بتأشيرة سياحية، ولم يحصل حتى الآن على تصريح العمل المعتمد من الاتحاد الأوروبي، وهو ما استدعى عودته بشكل مؤقت إلى القاهرة لحين إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار طارق إلى أن تصريح العمل قد يصدر بنهاية شهر فبراير الجاري أو خلال شهر مارس المقبل، مؤكدًا أن تأخر صدور التصريح جاء نتيجة تأخر الاتفاق بين الأهلي وبرشلونة حول بعض التفاصيل التعاقدية.

وأضاف أن حمزة عبدالكريم بدأ بالفعل مرحلة التأقلم خلال الفترة التي قضاها في إسبانيا، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، مشيرًا إلى أنه شرع في تعلم اللغة الإسبانية لتسهيل اندماجه داخل الأجواء الجديدة.

ومن المنتظر أن تُحسم الإجراءات خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعودة اللاعب لاستكمال تجربته الاحترافية في إسبانيا بشكل رسمي.