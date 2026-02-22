إعلان

الجيش المكسيكي يقتل زعيم كارتل خاليسكو "إل مينتشو"

كتب : مصراوي

10:48 م 22/02/2026

الجيش المكسيكي

مكسيكو سيتي - (أ ب)

قال مسؤول اتحادي إن الجيش المكسيكي قتل زعيم "كارتل الجيل الجديد في خاليسكو"، نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتيس (إل مينتشو)، خلال عملية نفذت اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا، أن العملية جرت في ولاية خاليسكو غرب البلاد.

جاء ذلك بعد عدة ساعات من إغلاق الطرق مع إحراق مركبات في ولاية خاليسكو وغيرها من الولايات. وتستخدم مثل هذه التكتيكات عادة من قبل العصابات لعرقلة العمليات العسكرية.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض على "إل مينتشو".

وفي فبراير، صنفت إدارة ترامب العصابة كمنظمة إرهابية أجنبية.

الجيش المكسيكي زعيم كارتل خاليسكو إل مينتشو

