أسيوط - محمود عجمي:

واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة مستوى النظافة والانضباط بالشوارع والميادين، حيث تفقد منطقة نزلة عبداللاه التابعة لحي شرق، للوقوف على الأوضاع الخدمية على الطبيعة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية في تلبية احتياجات المواطنين، يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

واستهل المحافظ جولته بالمرور على محيط عمارات الإسكان الاقتصادي، حيث رصد وجود تراكمات من المخلفات والقمامة بين العمارات السكنية.

كما كلف المحافظ بشن حملة مكبرة لرفعها فورًا، برئاسة شريف وصفي نائب رئيس حي شرق لمتابعة أعمال النظافة ميدانيًا، والتأكد من رفع المخلفات بالكامل وعدم تكرارها، مع الالتزام ببرامج النظافة الدورية ومنع عودة بؤر القمامة، حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة.

توجيهات عاجلة لإصلاح وصلات المياه ومعالجة طفح الصرف

وجّه المحافظ بسرعة التنسيق بين حي شرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح وصلات المياه ومعالجة مشكلة طفح الصرف المتكرر بين العمارات معالجة جذرية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ووجّه كذلك برصف المساحات بين العمارات ببلاط الإنترلوك لتيسير حركة المواطنين ومنع تجمعات المياه، إلى جانب فتح الشوارع المغلقة بسبب الإشغالات ورفع التعديات، ودعم المنطقة بأعمال الإنارة اللازمة لتحسين مستوى الخدمات.

إزالة مخلفات البناء أسفل كوبري الواسطى

وامتدت الجولة لتشمل منطقة أسفل كوبري الواسطى التابعة لمركز الفتح، حيث لاحظ المحافظ تراكم مخلفات بناء أسفل الكوبري، موجّهًا محمد سليمان رئيس مركز الفتح بسرعة رفع المخلفات المتراكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

كما وجّه بإنارة الطريق الخلفي الواصل حتى نزلة عبداللاه، دعمًا لعوامل الأمان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لقاء مباشر مع الأهالي والاستجابة للشكاوى

وخلال الجولة، حرص المحافظ على لقاء عدد من أهالي نزلة عبداللاه، حيث استمع إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم، وتبادل معهم الحوار حول سبل تطوير مستوى الخدمات. وأكد أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء التنفيذي وتصويب أي ملاحظات على أرض الواقع.

ووجّه اللواء محمد علوان بفحص الشكاوى المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية المطالب المشروعة، مشددًا على أن العمل التنفيذي يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.