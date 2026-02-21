استقبل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أصحاب النيافة الأساقفة والمطارنة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا لسوهاج، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد.

وأكد المحافظ تقديره للزيارة، مشددًا على أن روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن تمثل دعامة أساسية للاستقرار ودفع جهود التنمية، وأن سوهاج ستظل نموذجًا للتلاحم الوطني بين جميع أطياف المجتمع.

تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة

وأشار اللواء طارق راشد إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

دعم كامل من الكنيسة لخدمة المواطنين

ومن جانبهم، أعرب أصحاب النيافة عن تهانيهم وتمنياتهم للمحافظ بالتوفيق، مؤكدين دعمهم الكامل لكل ما من شأنه خدمة أبناء المحافظة وتعزيز مسيرة العمل الوطني.