الداخلية تكشف حقيقة غياب موظفة بالسجل المدني في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بعدم تواجد موظفة بأحد السجلات المدنية بمحافظة الإسكندرية، ما حال دون إنهاء طلبه.

وبالفحص وسؤال الشاكي، أفاد بأنه أثناء توجهه إلى السجل المدني المشار إليه لتصحيح أخطاء بشهادة ميلاد شقيقته، أخبره شخص لم يفصح عن هويته بعدم وجود الموظفة المختصة داخل مقر العمل، ما أثار استياءه ودفعه إلى نشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.

الشرطة تكشف عدم صحة ادعاء غياب موظفة بالسجل المدني

وتبين لاحقًا أن الشخص الذي أدلى له بهذه المعلومة ليس من العاملين بالسجل المدني، كما جرى إطلاعه على المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراء المطلوب.

وأعرب الشاكي عن شكره لجهود الأجهزة المعنية وسرعة تواصلها معه، والتي أسهمت في توضيح الموقف وإنهاء طلبه