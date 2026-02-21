إعلان

الداخلية تكشف حقيقة غياب موظفة بالسجل المدني في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:04 م 21/02/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بعدم تواجد موظفة بأحد السجلات المدنية بمحافظة الإسكندرية، ما حال دون إنهاء طلبه.
وبالفحص وسؤال الشاكي، أفاد بأنه أثناء توجهه إلى السجل المدني المشار إليه لتصحيح أخطاء بشهادة ميلاد شقيقته، أخبره شخص لم يفصح عن هويته بعدم وجود الموظفة المختصة داخل مقر العمل، ما أثار استياءه ودفعه إلى نشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.

الشرطة تكشف عدم صحة ادعاء غياب موظفة بالسجل المدني

وتبين لاحقًا أن الشخص الذي أدلى له بهذه المعلومة ليس من العاملين بالسجل المدني، كما جرى إطلاعه على المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراء المطلوب.
وأعرب الشاكي عن شكره لجهود الأجهزة المعنية وسرعة تواصلها معه، والتي أسهمت في توضيح الموقف وإنهاء طلبه
مستند

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية غياب موظفة السجل المدني في الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والأسمنت والذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والأسمنت والذهب
واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟
شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
دراما و تليفزيون

شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
مدبولي يوجه بتوزيع نشرات دورية عن كل محافظة
أخبار مصر

مدبولي يوجه بتوزيع نشرات دورية عن كل محافظة

الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"
رياضة محلية

الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)