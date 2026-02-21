تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة المياه الرئيسية بمدينة الشروق بطاقة 30 ألف م3/ يوم، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها، يرافقها الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتابعت وزيرة الإسكان خلال الجولة، الإجراءات المتخذة لمجابهة تأثير الاحتياجات الزائدة خلال فصل الصيف من المياه، وأعمال استكمال رفع كفاءة المحطة، بما يشمل الطرق، وأعمدة الإنارة، وأعمال تنسيق الموقع، إلى جانب مراجعة تنسيق الموقع العام للمحطة، كما تفقدت جميع المعدات بالمحطة، فضلًا عن التأكد من كفاءة المولدات والمحركات والطلمبات.

واستمعت وزيرة الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالمحطة، فضلًا عن موقف طرح عملية إعادة تأهيل عنبر طلمبات 30 ألف م³/ يوم بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء وزيادة الاعتمادية، وطرح عملية إعادة تأهيل عنبر الرافع - مجموعة طلمبات (C)، بما يسهم في دعم منظومة الضغوط وتحقيق الاستقرار الكامل لشبكات المياه بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من عدد من الأعمال المهمة داخل نطاق المحطات، شملت: رفع كفاءة الطرق والأرصفة داخل وحول مواقع المحطات لتسهيل حركة التشغيل والصيانة، وتطوير وصيانة أعمدة الإنارة وتحسين مستوى الإضاءة لرفع كفاءة العمل وتأمين المواقع، وتنسيق الموقع العام.

وتابعت وزيرة الإسكان، الأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وصيانة الطرق بمدينة الشروق، موجهة بالالتزام بالتكليفات بشأن مجابهة المظاهر العشوائية داخل المدن الجديدة لتظهر بالشكل اللائق، والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة والإنارة.

وفي جولتها، تابعت وزيرة الإسكان، موقف الباعة بسوق مركز خدمات المستقبل، موجهة بسرعة دراسة توفيق أوضاع الباعة الراغبين في العمل بشكل منظم داخل سوق حضارية مجهزة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لهم لممارسة نشاطهم بشكل قانوني ومنظم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم التأثير على الحركة المرورية أو إشغال الطرق العامة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد حلولًا عملية تحقق مصلحة الجميع.

والتقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، خلال جولتها، أحد المواطنين بالمدينة واستمعت إلى طلباته ومقترحاته بشأن أعمال النظافة والإنارة، موجهة بالعمل على تلبية طلباته وطلبات المواطنين والعمل على حلها في إطار منظومة العمل، مؤكدة أن جولة اليوم تأتي في إطار متابعة جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة التي يتم تقديمها بشكل دوري.

