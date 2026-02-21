الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدرت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء الجمعة، قرارًا بنقل عدد من رؤساء المراكز وتصعيد بعض نوابهم، مع إعادة تكليفهم بمهامهم الجديدة، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظائف بالطرق القانونية المعتمدة.

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات والمهارات الإدارية لكل مسؤول شمله القرار، بما يتناسب مع طبيعة كل مركز واحتياجاته التنموية خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ضخ دماء جديدة وتحقيق أعلى معدلات للأداء الميداني.

توجيهات بالمتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين

وشددت المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والتواجد المستمر بين المواطنين، مع تعزيز قنوات التواصل من خلال تكثيف اللقاءات الجماهيرية لبحث الشكاوى والمعوقات، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للمشكلات، إلى جانب تنمية الموارد المتاحة بكل مركز.

كما وجهت بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز في ملفات تقنين أراضي الدولة، وإصدار العقود، والتصالح في مخالفات البناء، مع التصدي بكل حزم للتعديات والمخالفات في مهدها، وعدم السماح بحدوث أي تجاوزات.

الأسماء المشمولة بقرار النقل والتكليف

وأوضح بيان المحافظة أن القرار تضمن تكليف كل من:

1- سلامة علي محمد، رئيسًا لمركز ومدينة الفرافرة، نقلًا من رئاسة مركز ومدينة باريس.

2- اللواء ياسر كمال الدين محمد، رئيسًا لمركز ومدينة الخارجة، نقلًا من رئاسة مركز ومدينة الفرافرة.

3- علي نجاح محمد، رئيسًا لمركز ومدينة باريس، نقلًا من رئاسة مركز ومدينة الخارجة.

4- كامل محمد محمد إبراهيم، نائبًا ثانيًا لرئيس مركز الفرافرة، نقلًا من رئاسة قرية أسمنت.

5- محمد محمود زين، نائبًا ثانيًا لرئيس مركز بلاط، نقلًا من منصب مدير المنطقة الصناعية بالداخلة.

ويأتي القرار في إطار خطة المحافظة لإعادة هيكلة منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي بما يواكب متطلبات المرحلة التنموية المقبلة.