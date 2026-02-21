مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"نحتاجك في أمريكا".. رسالة من ترامب لـ كريستيانو رونالدو

كتب : هند عواد

10:44 ص 21/02/2026 تعديل في 10:46 ص
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رونالدو وترامب
  • عرض 8 صورة
    رونالدو وترامب
  • عرض 8 صورة
    رونالدو وترامب
  • عرض 8 صورة
    رونالدو وترامب
  • عرض 8 صورة
    رونالدو وترامب (3)
  • عرض 8 صورة
    رونالدو وترامب (2)
  • عرض 8 صورة
    رونالدو وترامب (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

ونشر ترامب، مقطع فيديو معدل بالذكاء الاصطناعي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "تيك توك"، وهو يلعب كرة القدم مع رونالدو في البيت الأبيض.

@realdonaldtrump

A MESSAGE FROM ONE GOAT TO ANOTHER

♬ original sound - President Donald J Trump

وظهر ترامب في مقطع الفيديو، قائلا: "كريستيانو رونالدو أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أمريكا، استمر بالعمل، نحتاجك بسرعة".

وكان ترامب استضاف رونالدو في البيت الأبيض، في نوفمبر الماضي، خلال مأدبة عشاء لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال خلال الحفل: "ابني من أشد المعجبين برونالدو".

اقرأ أيضًا:

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

خصمه المفضل.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدو وترامب كريستيانو رونالدو دونالد ترامب رسالة من ترامب لرونالدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كريم محمود عبدالعزيز يثير الجدل بتدوينته الأخيرة "المتر سمير..آخر عمل ليا"
دراما و تليفزيون

كريم محمود عبدالعزيز يثير الجدل بتدوينته الأخيرة "المتر سمير..آخر عمل ليا"
البلوجر أم جاسر تعلق على مشاركة رحمة محسن في "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

البلوجر أم جاسر تعلق على مشاركة رحمة محسن في "علي كلاي"
كيف تصحح نيتك وتقوّي إرادتك في زمن الفتن؟.. الشيخ أحمد الطلحي يوضح
أخبار

كيف تصحح نيتك وتقوّي إرادتك في زمن الفتن؟.. الشيخ أحمد الطلحي يوضح
هل نحن على أعتاب كساد عالمي؟ د. حسن الصادي يجيب
فيديوهات رمضان

هل نحن على أعتاب كساد عالمي؟ د. حسن الصادي يجيب
شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير