وجه دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

ونشر ترامب، مقطع فيديو معدل بالذكاء الاصطناعي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "تيك توك"، وهو يلعب كرة القدم مع رونالدو في البيت الأبيض.

وظهر ترامب في مقطع الفيديو، قائلا: "كريستيانو رونالدو أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أمريكا، استمر بالعمل، نحتاجك بسرعة".

وكان ترامب استضاف رونالدو في البيت الأبيض، في نوفمبر الماضي، خلال مأدبة عشاء لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال خلال الحفل: "ابني من أشد المعجبين برونالدو".

