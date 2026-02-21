إعلان

بالصور- محافظ أسيوط يقود إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بحي غرب

كتب : محمود عجمي

11:27 ص 21/02/2026 تعديل في 11:33 ص
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (2)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (4)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (6)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (3)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (8)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (9)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (7)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (11)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (5)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (13)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (10)
  • عرض 13 صورة
    محافظ أسيوط يقود حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بحي غرب ويؤكد لا تهاون مع المتعدين (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حملة ميدانية لإزالة أعمال بناء مخالفة بحي غرب مدينة أسيوط.

وأتى ذلك خلال جولة تفقدية في إطار المتابعة المستمرة للأوضاع بشوارع الحي، في تحرك عملي يعكس أولوية الانضباط العمراني وتطبيق القانون خلال المرحلة الحالية، يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب.

تنفيذ قرار إزالة لعقارين مخالفين

وشهدت الحملة تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بعقارين متجاورين بشارع متفرع من شارع محمد علي مكارم بمنطقة شركة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك بعد ثبوت مخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر لهما.

ووجّه المحافظ بسرعة تنفيذ قرار الإزالة الفورية للأعمال المخالفة، باستخدام الحفار التابع لوحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، بالتنسيق مع معدات حي غرب، وتحت إشراف ميداني مباشر لضمان التنفيذ الكامل وعدم الإبقاء على أي مظاهر للمخالفة.

تأكيد على تطبيق القانون دون استثناء

وأكد محافظ أسيوط أن أجهزة المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات في منظومة البناء، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على التخطيط العمراني وسلامة المواطنين، ومنعًا لعودة مظاهر البناء العشوائي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار الحملات الدورية بكافة الأحياء والمراكز، للتعامل الحاسم مع أي مخالفات، بما يرسخ هيبة الدولة ويحقق الانضباط، ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مع تطبيق القانون بكل حسم صونًا لسلامة المواطنين وحفاظًا على التخطيط العمراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط محمد علوان حي غرب إزالة بناء مخالف مخالفات البناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تصحح نيتك وتقوّي إرادتك في زمن الفتن؟.. الشيخ أحمد الطلحي يوضح
أخبار

كيف تصحح نيتك وتقوّي إرادتك في زمن الفتن؟.. الشيخ أحمد الطلحي يوضح
4 فوائد مهمة للمشي بعد الإفطار.. دعم للهضم والصحة العامة
علاقات

4 فوائد مهمة للمشي بعد الإفطار.. دعم للهضم والصحة العامة
مسسلات رمضان 2026.. خطأ فادح بمسلسل"الست موناليزا" لـ مي عمر
دراما و تليفزيون

مسسلات رمضان 2026.. خطأ فادح بمسلسل"الست موناليزا" لـ مي عمر
مفاتيح الدعاء| دعاء قبول العمل الصالح
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء| دعاء قبول العمل الصالح
أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من البرودة وتقلبات الطقس
أخبار مصر

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من البرودة وتقلبات الطقس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير