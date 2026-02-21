قاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حملة ميدانية لإزالة أعمال بناء مخالفة بحي غرب مدينة أسيوط.

وأتى ذلك خلال جولة تفقدية في إطار المتابعة المستمرة للأوضاع بشوارع الحي، في تحرك عملي يعكس أولوية الانضباط العمراني وتطبيق القانون خلال المرحلة الحالية، يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب.

تنفيذ قرار إزالة لعقارين مخالفين

وشهدت الحملة تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بعقارين متجاورين بشارع متفرع من شارع محمد علي مكارم بمنطقة شركة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك بعد ثبوت مخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر لهما.

ووجّه المحافظ بسرعة تنفيذ قرار الإزالة الفورية للأعمال المخالفة، باستخدام الحفار التابع لوحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، بالتنسيق مع معدات حي غرب، وتحت إشراف ميداني مباشر لضمان التنفيذ الكامل وعدم الإبقاء على أي مظاهر للمخالفة.

تأكيد على تطبيق القانون دون استثناء

وأكد محافظ أسيوط أن أجهزة المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات في منظومة البناء، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على التخطيط العمراني وسلامة المواطنين، ومنعًا لعودة مظاهر البناء العشوائي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار الحملات الدورية بكافة الأحياء والمراكز، للتعامل الحاسم مع أي مخالفات، بما يرسخ هيبة الدولة ويحقق الانضباط، ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مع تطبيق القانون بكل حسم صونًا لسلامة المواطنين وحفاظًا على التخطيط العمراني.