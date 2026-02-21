أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تنفيذ خطة تطوير شاملة لوحدات الرعايات المركزة بمحافظة جنوب سيناء؛ لتعزيز جاهزية هذه الوحدات للتعامل مع الحالات الحرجة ودعم استدامة الخدمات الصحية في المحافظات الحدودية.

وأكدت الهيئة، بحسب بيانها، السبت، أن وحدات الرعايات المركزة تعمل على مدار الساعة بفرق طبية مؤهلة ومدربة، قادرة على التعامل مع أخطر الحالات الحرجة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية والمعايير العلمية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن وحدات الرعايات المركزة في جنوب سيناء تضم 93 سريرًا موزعة على خمس مستشفيات ومنشآت صحية هي: مستشفى شرم الشيخ الدولي، مجمع الفيروز الطبي، مستشفى سانت كاترين، مستشفى رأس سدر، ومستشفى طابا.

وأشار إلى أن هذه المنشآت قدمت عشرات الآلاف من الخدمات الطبية المتخصصة، وتشمل رعايات الكبار والأطفال ورعاية القلب، لضمان توفير خدمة طبية متقدمة وآمنة لجميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور السبكي، أن وحدات الرعايات المركزة مدعومة بأحدث الأجهزة الطبية، مثل أجهزة التنفس الصناعي، وأنظمة المراقبة الحيوية، ومعدات الدعم الحياتي، بالإضافة إلى وسائل متابعة مستمرة للحالة الصحية للمرضى، مما يتيح التدخل الفوري عند الحاجة ويعزز جودة الرعاية الطبية.

وأوضح أن الفرق الطبية تشمل أطباء العناية المركزة والتخدير وهيئات تمريض ذات كفاءة عالية، تعمل وفق أحدث المعايير العالمية لضمان سرعة اتخاذ القرار الطبي والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن وحدات الرعايات المركزة تؤدي دورًا رئيسيًا في التعامل مع الأزمات القلبية، والحوادث الجسيمة، ومضاعفات العمليات الكبرى، والحالات الحرجة الناتجة عن الأمراض المزمنة، إضافة إلى رعاية الأطفال التي تتطلب متابعة دقيقة ومستوى عالٍ من التدخل الطبي المستمر.

وأكد أن حجم الخدمات المقدمة يعكس مستوى الجاهزية الفنية والبشرية للمنشآت، ويؤكد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في توفير خدمات الرعاية الحرجة بكفاءة، حتى في المحافظات ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة.

وشدد "السبكي" على أن الهيئة تضع جودة الخدمة الصحية واستدامتها على رأس أولوياتها، من خلال تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، والتوسع في برامج التدريب المستمر، ودعم التحول الرقمي وربط الوحدات بأنظمة إلكترونية حديثة لتحسين نتائج العلاج.

وأكد أن الاستثمار في وحدات الرعايات المركزة هو استثمار مباشر في حياة الإنسان، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تطوير هذا القطاع الحيوي في جنوب سيناء وباقي المحافظات، والتوسع في إنشاء وتجهيز وحدات جديدة وفق أحدث المعايير العالمية لضمان تقديم خدمات طبية متقدمة تسهم في إنقاذ المزيد من الأرواح.

