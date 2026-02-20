إعلان

رحلة علاج انتهت بوداع.. جنازة مهيبة لحبيبة حسام تهز أشمون بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

03:35 م 20/02/2026 تعديل في 03:35 م
    تشييع الجثمان لمقابر العائلة
    احتشاد الأهالي أمام مسجد الأنصار لتوديع الفقيدة
    محاربة السرطان حبيبة حسام
    حزن في أشمون عقب وفاة حبيبة

المنوفية - أحمد الباهي:

شيّع أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، جثمان الشابة حبيبة حسام، بعد رحلة علاج استمرت نحو 6 سنوات مع مرض السرطان، في مشهد جنائزي خيّم عليه الحزن ودموع الوداع.

جنازة مهيبة وحضور واسع من الأهالي

احتشد المئات أمام أحد مساجد المدينة لأداء صلاة الجنازة، قبل مرافقة الجثمان إلى مثواه الأخير، حيث سادت أجواء من التأثر الشديد بين الحضور. وحرص الأصدقاء والأقارب على مواساة أسرة الراحلة، التي خاضت سنوات طويلة من التنقل بين المستشفيات ومراكز العلاج أملاً في تحسن حالتها.

رحلة علاج طويلة وصراع مع المرض

وتداول أبناء المدينة قصة الراحلة خلال الفترة الماضية، بعدما مرت بمراحل علاجية مكثفة وتحديات صحية متكررة، وسط دعوات مستمرة لها بالشفاء. إلا أن حالتها الصحية تدهورت في الأيام الأخيرة، لتفارق الحياة بعد معاناة استمرت لسنوات.

مطالب بدعم مرضى الأورام

وأكد عدد من الأهالي أن حبيبة عُرفت بقوة التحمل والرضا رغم قسوة المرض، مشيرين إلى أن أسرتها تمسكت بالأمل حتى اللحظة الأخيرة. وطالبوا بزيادة الدعم المقدم لمرضى الأورام، والعمل على تخفيف الأعباء العلاجية عن كاهلهم، خاصة في الحالات التي تتطلب فترات علاج طويلة.

