إعلان

تنبيه هام.. فصل الكهرباء عن "أبوزنيمة" غدًا للصيانة

كتب : رضا السيد

06:05 م 02/02/2026

قطع التيار الكهربائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، قطع التيار الكهربائي عن المدينة غدًا الثلاثاء؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة على الشبكة.

وأوضحت الوحدة، في بيان لها، أن أعمال الصيانة ستجري خلال الفترة الصباحية، حيث سيتم فصل التيار عن المدينة بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا، في حين سيتم قطع التيار عن منطقة "عمارات سوكو" بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترات الانقطاع المحددة، والانتظار لحين عودة التيار واستقراره بشكل كامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع التيار الكهربائي أعمال الصيانة أبوزنيمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
برقم الجلوس.. نتيجة "إعدادية الشرقية" بنسبة نجاح 70.35%
أخبار المحافظات

برقم الجلوس.. نتيجة "إعدادية الشرقية" بنسبة نجاح 70.35%
الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
مصراوى TV

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
فضيحة في إسرائيل.. القبض على مسؤولين استولوا على ملايين الدولارات وقت حرب
شئون عربية و دولية

فضيحة في إسرائيل.. القبض على مسؤولين استولوا على ملايين الدولارات وقت حرب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات