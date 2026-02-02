تنبيه هام.. فصل الكهرباء عن "أبوزنيمة" غدًا للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، قطع التيار الكهربائي عن المدينة غدًا الثلاثاء؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة على الشبكة.

وأوضحت الوحدة، في بيان لها، أن أعمال الصيانة ستجري خلال الفترة الصباحية، حيث سيتم فصل التيار عن المدينة بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا، في حين سيتم قطع التيار عن منطقة "عمارات سوكو" بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترات الانقطاع المحددة، والانتظار لحين عودة التيار واستقراره بشكل كامل.