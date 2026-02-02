قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتشكيل عصابي متخصص في الاتجار بالمخدرات وتهريب 932 ألف قرص من عقار "الكبتاجون"، بعد إخفائها داخل شحنة من ثمار الرمان المعدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية. وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل للاطلاع والمرافعة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وتعود تفاصيل القضية رقم 17326 لسنة 2024 جنايات البداري إلى ضبط السلطات السعودية شحنة من عقار الكبتاجون داخل تجويف ثمار الرمان المحملة على سيارة نقل يقودها المتهم "فؤاد. ن. أ"، وذلك بميناء ضباء البحري بالمملكة العربية السعودية، عقب وصولها من ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر.

وكشفت تحريات المقدم هيثم الكردي والرائد هشام النمر، مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتهمين: "عبد الحفيظ . ع . ع" (35 عامًا) مدير مبيعات، و"وليد . ا . ي" (39 عامًا) سائق، و"أشرف . م . ع" (45 عامًا) تاجر فاكهة، و"أحمد . ع . أ" (36 عامًا) مدير شركة استيراد وتصدير، و"سلام . ع . س" (38 عامًا) سائق، و"فؤاد . ن . أ" سائق "خارج البلاد"، شكّلوا جماعة إجرامية تهدف لتهريب والاتجار في المواد المخدرة، وعلى رأسها عقار الكبتاجون.

وأكدت التحريات أن المتهم الأول تولى قيادة التشكيل العصابي وإبرام الصفقات مع كبار جالبي ومهربي العقار المخدر، كما تولى تمويل عمليات التهريب وتوزيع المهام بين أفراد التشكيل. وشارك المتهم الخامس في تمويل الصفقات وتوفير المواد المخدرة.

وأوضحت التحريات أن المتهم الأول كلّف المتهمين الثالث والرابع والسادس بتجهيز كمية كبيرة من الكبتاجون، والحصول عليها من المتهم الخامس، تمهيدًا لتهريبها إلى المملكة العربية السعودية، بعد الاتفاق مع سمسار لتسريع إجراءات شحنة الفاكهة.

وتبين أن المتهمين الثاني والخامس قاما بتجهيز ثمار الرمان عبر تفريغ جزء من محتواها وتجويفها ووضع أقراص الكبتاجون داخلها، قبل أن يسلم المتهم الثاني الشحنة إلى المتهمين الأول والثالث بمركز البداري.

وتولى المتهمان الثالث والرابع نقل الشحنة إلى المتهم السادس، الذي توجه بها إلى ميناء سفاجا، حيث أنهت شركة الاستيراد والتصدير الإجراءات اللازمة، قبل تحميلها على عبارة متجهة إلى ميناء ضباء.

وعند وصول الشحنة إلى الميناء السعودي، جرى ضبط المتهم السادس بعد اكتشاف كميات المخدرات داخل ثمار الرمان، والتي بلغ عددها 932 ألف قرص من عقار الكبتاجون.