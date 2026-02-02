بالصور.. جولة لمحافظ أسيوط بمركز خدمات المستثمرين

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بفرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الكائن بالطابق السابع بديوان عام المحافظة.



كما شملت الجولة متابعة إدارة الاستثمار بالمحافظة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومتابعة آليات العمل، ودعم جهود تيسير الإجراءات وتفعيل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وأمين محمد كمال مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار، ووفاء محروس مدير إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ أسيوط أقسام مركز خدمات المستثمرين، واستمع إلى شرح مفصل حول الخدمات التي يقدمها المركز، وآليات تسريع وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، حيث يضم ممثلين عن الجهات المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح، من بينها هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، وضرائب الدخل والقيمة المضافة، والشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، والغرفة التجارية، ونقابة المحامين. كما شملت الجولة متابعة إدارة الاستثمار بالمحافظة ودورها في إزالة العقبات أمام المستثمرين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي ملف الاستثمار اهتمامًا كبيرًا باعتباره ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات يمثلان عنصرًا محوريًا في تحسين بيئة الاستثمار وجذب مشروعات جديدة.

وشدد أبو النصر على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد ملفات متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تمكين المستثمرين من بدء مشروعاتهم في أسرع وقت، وتعزيز قدرة أسيوط على المنافسة في سوق الاستثمار.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن وجود مركز خدمات المستثمرين وإدارة الاستثمار داخل ديوان عام المحافظة يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار بالمحافظات، مؤكدًا أن أسيوط جاهزة لاستقبال المزيد من المشروعات الجادة التي من شأنها دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.